Empresa deve indenizar fã de Marília Mendonça em R$ 15 mil por danos morais; entenda

A empresa Expo Águas Sumaré deve pagar uma indenização de R$ 15 mil por danos morais a um fã da cantora Marília Mendonça, segundo determinou a Justiça de São Paulo. As informações são do colunista Rogério Gentile, do portal Uol.

De acordo com a publicação, o universitário Caíque Costa foi sorteado em uma promoção, em 2018, organizada pela empresa, cujo vencedor teria o direito de conhecer a cantora no camarim de um show na Expo Águas de Sumaré, no interior de São Paulo.

A empresa, de acordo com o processo judicial, prometeu telefonar no momento em que Caíque pudesse entrar no camarim, mas não cumpriu o combinado. "O show aconteceu, e não o chamaram para que pudesse realizar seu grande sonho de conhecer a cantora que tanto admira", afirmou à Justiça advogado Ivan Cardoso, que o representa.

A empresa argumentou que telefonou para Caíque, mas ele não atendeu a ligação.

"Sei que muitas pessoas vão dizer que é drama. Mas eu me preparei para encontrar a Marília, segurei a minha ansiedade. Nem tinha mais lágrimas de tanto que chorei de felicidade, mas a sensação de ser enganado é horrível", disse o fã nas redes sociais, à época.

Processo

Ainda conforme o colunista, Caíque venceu o processo na primeira instância. A empresa recorreu e foi novamente derrotada, em decisão do Tribunal de Justiça no final de setembro. A Expo Águas Sumaré pode recorrer de novo da decisão.

O desembargador Christiano Jorge, relator do processo, afirmou que cabia à organizadora do evento comprovar ter chamado o rapaz pelo sistema de som.

"Nenhuma das testemunhas ouvidas soube afirmar, com certeza, se o nome do autor [do processo] foi chamado no dia dos fatos. A empresa utilizou-se da imagem do apelado para promover o evento, destacando como diferencial a possibilidade de o fã conhecer seu artista preferido, mas deixou de cumprir o anunciado", afirmou.