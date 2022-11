Em premiação, Anitta dança 'Envolver' para políticos conservadores na Espanha e reação viraliza

Anitta virou um dos assuntos mais comentados da Espanha após sua apresentação no "Los40 Music Awards" na noite desta sexta-feira (4). A brasileira performou o hit "Envolver" e foi dançar na plateia, que contava com vários políticos conservadores, cujas reações foram mistas.

O momento que mais chamou atenção foi a atitude de uma mulher, que reprova a dança e se afasta. A reação foi amplamente compartilhada e condenada nas redes sociais.

Mulher se afastou de Anitta durante dança:

No entanto, a performance da funkeira foi aclamada pela maior parte da plateia. A conservadora Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid, inclusive, dançou junto a brasileira quando ela chegou perto. O perfil oficial da premiação publicou o momento:

"É claro que a Anitta não se importa com quem quando se trata de rebolar. Não esperávamos esse momento com Isabel Díaz Ayuso", escreveu o Twitter do Los40.

Premiada

Além de uma das atrações da noite do "Los40", que ocorreu no Centro WiZink, em Madrid, Anitta também era indicada na premiação. Ela ganhou o prêmio de "Melhor Artista ou Grupo" na categoria Global Latina.

O evento reúne grandes nomes da música internacional e latina que tiveram suas músicas entre as principais paradas de hits mundiais.

