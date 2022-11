Elba Ramalho faz show aberto ao público em Aracati no domingo (13)

Dona de uma voz inconfundível, a cantora Elba Ramalho faz show aberto ao público na cidade de Aracati (CE), no domingo (13), às 21h30.

A apresentação da cantora paraibana irá acontecer na Rua Coronel Alexanzito, conhecido como Rua Grande. A artista cantará todos os sucessos como “Anunciação” “De Volta pro Aconchego” e “Frevo Mulher".

O evento faz parte do encerramento da 5ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati.



A expectativa da organização é receber 10 mil pessoas. O evento reúne ainda ações de moda, oficinas, arte e cultura, música e muita gastronomia.