Dupla sertaneja faz show para plateia vazia no Tocantins e desabafa: 'Chave é persistência'

No segundo dia de programação da Expoara 2024, no Tocantins, uma dupla sertaneja se deparou com uma situação inusitada. O show de Felipe e Matheus marcado para quinta-feira (30), na cidade de Araguaína, estava com a plateia completamente vazia. Os artistas não se deixaram abater e subiram ao palco. Um registro foi compartilhado pela dupla nas redes sociais.

"Nem todos os dias são como pensamos, mas a grande chave para tudo isso é a persistência, o trabalho duro. A vida vai te dar pancadas, mas depende de você! Vai aguentar ou vai desistir?", disseram, pela página oficial no Instagram.

Felipe e Matheus eram a atração principal do 1° Sunset Bruto, uma programação dentro do evento, cujo início seria às 17h30. Antes disso, às 14h, eles chegaram ao Parque de Exposição para preparar o show, mas às 17h já perceberam que não havia movimento na plateia.

"A gente foi sentindo e viu que o povo não iria cedo. Até porque em Araguaína a galera não tem essa cultura de sair cedo. A gente esperou até umas 19h. Não chegou ninguém e falamos 'vamos começar um pouco mais tarde'. Todo mundo foi para casa e quando foi 21h a gente voltou e não tinha ninguém também", relatou Matheus, como noticiou o g1.

Mesmo sem o público esperado, a dupla subiu ao palco às 21h40, com o objetivo de atrair espectadores com o som, o que não ocorreu.

"Desde quando a gente se organizou para fazer a data, a gente criou uma expectativa muito grande porque a exposição agropecuária de Araguaína é gigante, uma das maiores do estado. Seria a primeira vez que seríamos a atração principal da noite. Então a gente preparou muito o show no decorrer desses dias. [...] Isso não frustrou nosso trabalho, Deus sabe de todas as coisas. Mas foi uma sensação muito ruim muito difícil", disse o músico.

Apesar do episódio, os artistas voltam a se apresentar na Expoara neste sábado (1º), mas não no palco principal, e sim na boate do evento.

Repercussão

Também pelas redes, ambos agradeceram o carinho que vêm recebendo desde o desabafo, mas também lamentaram internautas que os julgaram com má fé.

"Como tem gente sem empatia nessa internet. Falando que foi de propósito, que aquilo foi uma passagem de som. A gente tem vários amigos que estavam lá em cima do palco, umas 30 pessoas. A gente não precisa disso. É claro que a gente sempre quer mais seguidores, mais engajamento, mas não dessa forma. O vídeo que fizemos foi um desabafo, não para chamar atenção. Aquilo, de certa forma, nos deixou mal", declarou pelo Instagram Story neste sábado um dos membros da dupla.