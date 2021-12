Dulce María divulga feat com Marília Mendonça; escute trecho de 'Amigos com Derechos'

A cantora mexicana Dulce María usou as redes sociais nessa terça-feira (14) para divulgar a data e a hora de lançamento da parceria musical que fez com a sertaneja Marília Mendonça. O feat será lançado nesta quinta-feira (16), às 21h.

Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em novembro deste ano, em Minas Gerais, deixou gravado o primeiro single dela em outro idioma, intitulado "Amigos Con Derechos". Nas redes sociais, Dulce María compartilhou momentos do dia em que gravou a faixa no estúdio.

Escute trecho de 'Amigos com Derechos':

"Não chegamos a nos conhecer pessoalmente, mas tínhamos essa conexão, essa proximidade e essa surpresa para os fãs. Para mim, cada vez que penso nela, sinto amor, sinto muito muito amor", disse a artista mexicana.

Realização de sonho de Marília Mendonça

O single é uma regravação da faixa originalmente lançada no álbum "Origen", da ex-Rebelde. Ele acompanha um videoclipe com imagens dela no estúdio e registros da Rainha da Sofrência.

O lançamento será uma homenagem à cantora brasileira, que tinha como sonho gravar um feat internacional com Dulce María, ídolo da sertaneja.