Domingão recebe Xand Avião e Mari Fernandez

Xand Avião e Mari Fernandez participam do "Domingão com Huck', na TV Globo, neste domingo (3). A participação dos cantores acontece na primeira parte do programa, logo após a exibição da "Temperatura Máxima".

Os artistas irão bater um papo e cantar sucessos de suas carreiras com Luciano Huck, Lívia Andrade, Dona Dea, Preto Zezé e Ed Gama.

Na segunda parte do programa, será transmitida a Dança dos Famosos. Nesta semana, os participantes irão dançar no ritmo da salsa. Lucy Alves, Enrique Diaz, Juliano Floss, Lexa e Samuel de Assis se apresentarão neste domingo.

A atriz Deborah Secco e o jornalista da Globonews Nilson Klava são os jurados convidados da semana e irão avaliar o desempenho dos dançarinos ao lado de Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.