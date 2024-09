Daniela Mercury joga banco em show e é criticada por empresária: 'Arremessou como se lixo fosse'

Durante um show na Casacor Bahia 2024, no último sábado (14), a cantora Daniela Mercury arremessou um banco que estava no palco para ficar com o espaço livre para se apresentar no evento, realizado em Salvador. No entanto, o móvel era um dos lançamentos da mostra de design, e a atitude da artista acabou ofendendo a empresária Tati Mandelli, fundadora da marca Tidelli, responsável pela criação da banqueta.

"Ela recebeu um produto nosso que está lá em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se lixo fosse. Gostaria de dizer para essa senhora, que se diz artista, que, na verdade, a Tidelli emprega 700 pessoas na Região Metropolitana de Salvador. Faz um produto que vai para dois lugares do mundo, e que nem ela e nem ninguém pode jogar como se fosse lixo", declarou a empreendedora em vídeo publicado nas redes sociais.

Lixo mesmo é essa cantora que não tem elegância, nem respeito às pessoas. (...) Vão dizer que nós, empresários, não sabem tratar os artistas. E os artistas, sabem tratar os empresários com respeito?" Tati Mandelli Fundadora da marca Tidelli

Nesse domingo (15), Daniela Mercury usou as redes sociais para publicar um comunicado sobre o caso, intitulado "Carta aberta para o meu futuro amigo, o Banco". Na ocasião, ela usou um vídeo do momento para ilustrar a postagem.

"Chamei um assistente, chamei outro, ninguém se movimentava. Banquinho querido, você foi testemunha que pedi para tirar você dali, né? Não fui atendida porque certamente banco é uma palavra masculina. Não parece, mas muita gente tem resistência em receber ordem de mulher", começou.

"Cada mulher que se impõe, nos liberta. Eu me libertei ontem tirando você, banquinho (nada pessoal, repito!) do meu palco. Não foi sua culpa, banquinho. Mas você estava me impedindo de começar a minha performance como eu havia planejado", escreveu a cantora.

Então, querido banquinho, pela sua resistência (você é muito forte), decidi comprar você e deixar no centro da minha sala como símbolo do meu empoderamento e da minha liberdade." Daniela Mercury Cantora

No fim, a artista fez um convite às mulheres: "Meninas, façam como eu, peguem seus banquinhos e atirem eles se for preciso, mas não deixem ninguém dizer o que você pode ou não pode fazer. Nunca deixem!"