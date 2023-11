Cristiano, da dupla com Zé Neto, atualiza estado de saúde do filho após cirurgia

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, usou o Instagram para atualizar os fãs do estado de saúde do filho, Miguel, que passou por uma cirurgia cardíaca na segunda-feira (20).

“Olá, turma. Passando para falar que o Miguel está bem”, escreveu o sertanejo, na quarta-feira (22).

Miguel nasceu com Tetralogia de Fallot, uma doença congênita caracterizada por malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar, que são essenciais para o funcionamento correto do órgão. A condição é grave e rara, e afeta aproximadamente 2 em cada 10 mil crianças.

O bebê nasceu no último 2 de junho, e é fruto do casamento do artista com Paula Vaccari. Ele ficou a chegar na UTI nos primeiros dias de vida.