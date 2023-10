Como Claudinho, da dupla com Buchecha, morreu? Relembre tragédia retratada em filme que abalou país

O nome do cantor Claudinho, que morreu em um acidente de carro em 2002, voltou a ser comentado nas redes sociais nas últimas semanas após o lançamento do filme "Nosso Sonho", que conta a história da carreira da dupla Claudinho e Buchecha. A produção estrelada por Juan Paiva e Lucas Penteado chegou aos cinemas em 21 de setembro.

O filme é contado pelo ponto de vista de Buchecha, e mostra como os cantores fizeram sucesso entre muitas polêmicas e até tragédia. O longa ainda resgata as dificuldades enfrentadas por eles, e mostra os familiares e amigos que marcaram a trajetória dos músicos.

Veja o trailer:

Como Claudinho Morreu?

Claudinho morreu em um acidente no dia 13 de julho de 2022. Na altura do km 202 na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica (RJ), o carro que o artista seguia para um show bateu em uma árvore.

Em julho desse ano, quando completou 21 anos da morte, Buchecha relembrou o fato e falou sobre o amigo em entrevista a um podcast.

"Eu não sou sensitivo, mas tem uma pessoa que falou que parece que quando a pessoa vai morrer, ela sente. Nesse dia [do acidente], o Claudinho não queria ir para o show, não. Aí, eu falei para ele: mas o que eu vou falar para as pessoas? Porque, se você não for, eu também não vou", relatou Buchecha.