Buchecha relembra acidente que causou morte de Claudinho: 'ele não queria ir pro show'

Em entrevista ao podcast Bulldog Show nessa terça-feira (25), o cantor Buchecha relembrou o acidente que causou a morte do seu parceiro Claudinho em 2002. Ele contou ainda que sofreu com depressão por alguns anos antes de se reerguer e apostar na carreira solo.

"Eu não sou sensitivo, mas tem uma pessoa que falou que parece que quando a pessoa vai morrer, ela sente. Nesse dia [do acidente], o Claudinho não queria ir para o show, não. Aí, eu falei para ele: mas o que eu vou falar para as pessoas? Porque, se você não for, eu também não vou", contou Buchecha.

O acidente completou 21 anos no último dia 13 de julho. Na altura do km 202 na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica (RJ), o carro que o artista seguia para um show bateu em uma árvore.

Os dois emplacaram hit atrás de hit na década de 1990 com músicas como "Só Love", "Quero te Encontrar" e "Fico Assim sem você".

No dia 21 de setembro, os cinemas brasileiros recebem a estreia do filme "Nosso Sonho", que conta a história da dupla.

Retorno de Buchecha

Segundo Buchecha, "o que me fez voltar a cantar foi o apoio dos amigos de profissão. A Xuxa e a Ana Maria Braga também me deram muito apoio".

"Eu morava na beira da rua ali na Ilha do Governador, nessa época, e toda tarde tinha uma van escolar que parava em frente a minha casa e as crianças começavam a cantar 'Fico Assim Sem Você' e Buchecha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aquilo foi me tirando da depressão", comentou.