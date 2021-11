Claudia Leitte se defende após críticas por show lotado em SP: 'Seguimos todas as normas de saúde'

A cantora Claudia Leitte emitiu nota se defendendo de críticas sobre show lotado e com público sem máscaras realizado no último sábado (27), em São Paulo. Segundo a equipe da baiana, o evento com trio elétrico “todas as normas de saúde impostas pelo Governo do Estado de SP”.

“Só era possível entrar no local comprovando a vacinação completa da Covid-19 e, além disso, o evento foi feito com capacidade reduzida, com apenas 3 mil pessoas”, pontua texto, enviado ao Metrópoles.

Nas redes sociais, a artista foi duramente criticada pelo show. No Twitter, a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida figurou entre as mais usadas no fim de semana.

Em nota, a assessoria de Cláudia pontua que "É válido mencionar que assim como o show de Claudia, outros tantos vêm acontecendo no Brasil e não foram criticados ou colocados em xeque em relação aos cuidados com a saúde do público. E não só shows, como também rodeios e estádios de futebol”.

“Claudia é uma artista responsável e ciente de seu papel, jamais faria um evento sem a autorização dos órgãos atribuídos e sem os cuidados necessários. Cabe apenas refletir sobre essas críticas seletivas e aos ataques, totalmente inconcebíveis e desrespeitosos com a artista”, finaliza.

