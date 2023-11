Cearense que faz cover de Joelma encontra cantora em Belém durante gravação de DVD

O analista de marketing Bruno Carvalho, 33, conhecido pela voz semelhante a da cantora Joelma, encontrou a artista paraense na última sexta-feira (24). Ele foi convidado pelo programa "Domingo Espetacular" para acompanhar os bastidores da gravação do DVD da cantora, em Belém (PA).

O cearense chegou a gravar ao lado de Joelma para o programa. Juntos eles cantaram o hit "Voando pro Pará", canção conhecida nacionalmente pelo trecho: "eu vou tomar um tacacá".

Veja encontro:

"Sobre Belém do Pará... o que falar dessa oportunidade única que tive, minha primeira ida a uma gravação de DVD, oportunidade de assistir todo o ensaio geral, cantar com a Banda da Joelma e de quebra com a dona do Tacacá! Nem nos meus melhores sonhos imaginei passar por tudo isso! Gratidão a Deus e a todos que curtem meu trabalho!", ressaltou Bruno Carvalho.

Cantora reuniu 20 mil pessoas em gravação

Com cenário montado no estádio Mangueirão, em Belém, o show fez parte de uma turnê que conta com outras quatro cidades. As primeiras gravações foram em Recife (PE) e em São Paulo (SP). O encontro na capital paraense foi pensado pelos próprios fãs da Joelma, que puderam se emocionar e cantar os maiores sucessos da cantora, além de relembrar os bregas clássicos do Pará.

O espetáculo teve 11 participações de artistas como o cantor João Gomes e as cantoras Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual, Viviane Batidão, Rebeca Lindsay e Hellen Patrícia, e foi um resumo dos quase 30 anos de carreira da Joelma, marcada por músicas que marcaram gerações.