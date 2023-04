Cantora Yasmin Santos relata assalto à mão armada: 'apontaram para a minha cabeça'; veja vídeo

A cantora Yasmin Santos revelou, na noite de quarta-feira (26), em redes sociais, que foi assaltada na frente de casa. Conforme a sertaneja, quatro homens armados a renderam quando ela voltava da igreja.

Em vídeo, Yasmin não informou em que cidade estava, mas a namorada dela, Ana Sprot, que a acompanhava, descreveu como um "alerta para quem mora em São Paulo" ao contar o que aconteceu.

"Estou bem, levaram apenas meu celular e foi um livramento de Deus", escreveu Yasmin em um dos stories.

Violência

A cantora contou que os homens, em duas motos, renderam as duas. Um homem que estava na guarita da rua também foi assaltado. Ela disse que roubaram a carteira e o celular dele.

"Puxaram meu cabelo, me deram soco no braço, me empurraram contra o braço, apontaram a arma na minha cabeça", revelou Yasmin.

Yasmin Santos Cantora "Foi desesperador, algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus foi só o celular, mas assim, inclusive já comprei outro. Estou tentando recuperar o WhatsApp. Enfim, fica o trauma aí. Para dormir foi bem complicada essa noite, muita crise de ansiedade. Mas o que importa é que está tudo bem."

Por fim, a cantora disse que foi acompanhada dos familiares para uma delegacia onde abriu um Boletim de Ocorrência sobre o caso.