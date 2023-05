Cantora Cariúcha rebate críticas de Jojo Todynho após entrevista de Anitta; entenda

A cantora e humorista Cariúcha utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (17), para alfinetar a influenciadora Jojo Todynho. A discussão começou após alguns comentários de Anitta no podcast Quem Pod, Pod comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Cariúcha abriu uma live, na manhã desta quarta-feira (17), chamando Jojo de "preconceituosa" e "homofóbica". No começo do ano, a comediante afirmou que a artista se aproveita do público LGBTQIA+ para fazer sucesso.

"Porque você é uma preconceituosa, sua s*****. Usou as gays pra crescer, sua homofóbica. S***** que não gosta de gay. Usou a Anitta pra subir. Sempre falou da vida dos outros. Sempre usou as gays e nunca gostou de gay, aí agora que perdeu o 'pink money' ta estudando direito pra não depender mais do dinheiro das gays. As gays já descobriram quem você é", finalizou Cariúcha.

Entenda a discussão

No úlitmo episódio do podcast Quem Pod, pod, que foi ao ar na terça-feira (16), Anitta afirmou que a briga com Pabllo Vittar foi influenciada por "terceiros".

"Com a Pabllo eu falei: 'Olha eu acho que a gente brigou por causa dos outros, não foi por causa da gente. Desculpa, porque eu entrei na onda dos outros e eu tava tão errada de entrar na onda dos outros. A gente não tem que brigar'. Uma burrice a gente ter parado de se falar", disse a cantora no podcast.

Após assistir ao programa, Cariúcha declarou nas redes sociais que as "histórias teriam sido inventadas e Pabllo teria levado hate à toa."

"Viu? Eu avisei pra vocês! Viram a Anitta aí no podcast da Gio Ewbank e Fê Paes Leme? Eu avisei pra vocês da história da Nescafé [Jojo Todynho] que estava mal resolvida. Que ela inventou um grupo, criou da cabeça dela, inventou uma história e deixou a Pabllo levar hate à toa", afirmou Cariúcha.

Foto: Reprodução/Instagram

"Anitta está aí para confirmar. Viu que a Nescafé [Jojo Todynho] é do mal? Mas gente, as máscaras sempre caem! Estou aguardando teu processo, hein Nescafé? Porque tu é muito garganta! Tu fala muito! E ó, estou em Nova Iguaçu, qualquer coisa broto aí em Bangu. Pode vim arrumar confusão na minha porta!", continuou a cantora.

Desentendimento

Segundo a humorista, Jojo seria a "pivô" do desentendimento de Anitta e Pabllo. As duas artistas passaram anos sem se falar - após gravarem juntas o clipe de Sua Cara, em 2017 - e só foram fazer as pazes de vez no Coachella em 2022.

Após tomar ciência dos ataques que vinha sofrendo, Jojo iniciou uma live no TikTok para responder as acusações.

Legenda: Cariúcha publicou em seus stories um corte da live de Jojo. Foto: Reprodução/Instagram

"Deixar um recado aqui pra uma fã minha [Cariúcha], que ela insiste em dizer por aí que me ama, e é notório esse amor dela por mim. Te dar uma dica bebê, começa a juntar! Porque eu vou arrancar até o que tu não tem. Tá bom. É assim que funciona", disse Jojo em live no TikTok.

Por fim, Cariúcha ironizou a live de Jojo em seus stories.

Foto: Reprodução/Instagram

"Viu aí, né? Que [ela disse] que vai tirar o que eu tenho e o que eu não tenho? [risos]. Gente, ela não vai na porta dos outros? Vem na minha linda! Eu acabo com tudo, hein? Eu acabo com tudo! Não estou de bobeira não! Sou de Nova Iguaçu! Estou aguardando o processo, não chegou nada para os meus advogados. E detalhe, meus advogados são todos gays. Ela ama gay. Eu acabo com tudo! Vou chegar linda na audiência do fórum!", alfinetou Cariúcha.