Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco

O cantor Rafa Diniz, conhecido do cenário musical do Vale do São Francisco, morreu afogado na Ilha do Fogo — ponto turístico localizado no rio São Francisco — na divisa entre os estados de Pernambuco e Bahia. A informação foi confirmada pelo empresário Matheus Tequila, responsável pela carreira do artista, ao Diário do Nordeste. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (21).

Artista do gênero arrocha, Rafa se afogou enquanto tomava banho no local, bastante frequentado por moradores e turistas, especialmente em dias de calor intenso. Equipes de resgate foram acionadas, mas o artista não resistiu e teve o óbito constatado no local. As circunstâncias exatas do afogamento ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Veja também É Hit Anitta cancela show no Coachella 2025 por 'motivos pessoais inesperados' e fãs reagem É Hit Gusttavo Lima desiste de se candidatar a presidente do Brasil em 2026: 'Não tenho estômago'; veja vídeo

A presença de Rafa na ilha fazia parte de uma visita para analisar uma locação onde seria gravada uma nova produção audiovisual. Ele estava com apresentação marcada para o próximo domingo (23) na própria Ilha do Fogo.

A notícia da morte do cantor gerou grande comoção entre fãs, colegas de profissão e moradores da região. Rafa Diniz era conhecido pelo carisma, talento e forte presença nos palcos locais.

O corpo do artista será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e informações sobre o velório e sepultamento devem ser divulgadas em breve.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.