Cantor Gustavo Mioto é internado e cancela shows que faria no Carnaval

O cantor Gustavo Mioto foi internado no Hospital Albert Einstein na tarde deste sábado (10), em São Paulo, em decorrência de uma "infecção intestinal de classe aguda". A informação foi divulgada no Instagram oficial do cantor. Com isso, os shows que o artista faria durante o Carnaval foram cancelados.

"Informamos que o cantor Gustavo Mioto foi diagnosticado com forte infecção intestinal de classe aguda e encontra-se internado para análise e observação dos sintomas", diz a publicação.

No Instagram de Mioto, além do comunicado, há uma reprodução do atestado emitido em nome do cantor. O documento, assinado pelo médico Alan Telles Ferri, afirma que o artista "foi atendido na unidade de pronto atendimento e deverá permanecer em repouso domiciliar" por três dias.

A equipe do cantor "agradeceu o carinho e compreensão de todos os fãs, contratantes e público" que havia se programado para as apresentações do cantor.

O cantor tinha pelo menos três shows previstos até a segunda-feira de Carnaval. Ele se apresentaria hoje em Belo Horizonte (MG) e faria um show em Parnaíba, no Piauí, no domingo (11). Na segunda-feira (12), Gustavo Mioto se apresentaria na cidade de São Paulo (SP).