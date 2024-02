Bruno Carvalho, cover de Joelma, participa do 'Caldeirão com Mion' neste sábado (10); veja horário

Conhecido no Ceará por ser cover da cantora Joelma, o analista de marketing Bruno Carvalho terá participação no programa "Caldeirão com Mion" exibida neste sábado (10). O programa é o primeiro a ser veiculado em 2024.

O "Caldeirão com Mion" é transmitido a partir das 16h20, na TV Globo.

O programa será temático sobre Carnaval. Além dos quadros já conhecidos do grande público, Mion fará o encontro de grandes nomes do axé baiano no palco do programa: É O Tchan, Tatau e Reinaldinho.

Os telespectadores ainda vão poder acompanhar disputa de calouros sendo julgados pelos jurados Otavio Muller, Nany People e Robson Nunes.

Quem é Bruno Carvalho?

Legenda: Bruno Carvalho se apresenta em pizzaria do bairro Damas fazendo cover de Joelma Foto: Arquivo pessoal

Com a voz semelhante a da cantora Joelma, o cearense Bruno Carvalho realiza apresentações em restaurantes de Fortaleza levando o repertório da paraense. Um dos vídeos divulgados por diferentes perfis nas redes sociais — ao som de "Voando pro Pará" (Tomando um Tacacá) — atingiu mais de um milhão de views no Twitter.

A semelhança da voz de Bruno levou ele a se apresentar nas noites da capital cearense. Em uma pizzaria do bairro Damas, às sextas-feiras, ele se apresenta ao público presente. Em algumas apresentações, ele surge até acompanhando de dançarinos.