Cantor condenado por falsificação e estelionato é preso após show em São João no interior da Bahia

Um cantor conhecido como “Rei da Seresta” foi preso na madrugada deste sábado (22) após terminar um show de São João que acontecia no interior da Bahia.

Silfarley Silva Neres foi abordado por policiais logo após sair do palco ao finalizar apresentação nos festejos juninos do município de Barra do Choça, no sudoeste do Estado. As informações são do g1.

Veja também É Hit Juliette não teve 'autorização formal' da família de Luiz Gonzaga para música, diz neto do artista João Lima Neto 'Alô' de cantores de forró no São João pode chegar a R$ 20 mil, revela influenciador Hiago Arraes

O artista havia sido autuado em 2022 por falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa. Ele era suspeito de ter participação de um empréstimo fraudulento de uma instituição financeira.

A pena aplicada ao cantor havia sido de quatro anos e seis meses de prisão em regime semiaberto. A Vara Criminal de Camacan, outro município baiano, havia expedido decisão pela prisão do cantor no último dia 19.

A agenda de apresentações do “Rei da Seresta” estava com datas marcadas até o final do mês, incluindo este sábado (22), quando ele se apresentaria no município baiano de Brejões. Silfarley permanece à disposição da Justiça no Conjunto Penal de Vitória da Conquista.