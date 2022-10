Cantor Andrezinho de Ouro é solto após 30 dias preso por dívida de pensão alimentícia

O cantor de forró Andrezinho de Ouro foi solto nesse domingo (9), após um mês preso por dívidas de quase R$ 60 mil em pensão alimentícia. De acordo com o advogado do ex-vocalista da banda Pé de Ouro, o forrozeiro já cumpriu a pena estipulada em mandado de prisão expedido pela Comarca de Caucaia, na Grande Fortaleza.

O débito "não foi perdoado" e, durante o tempo na prisão, nenhum acordo foi feito com a ex-esposa do artista, informou o advogado Paulo Ricardo Abreu de Lacerda Filho em entrevista ao Diário do Nordeste.

Andrezinho foi preso no dia 9 de setembro, pouco antes de começar um show em um restaurante localizado no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A dívida, proveniente de duas ações de pensão alimentícia, soma cerca de R$ 58 mil.

Cantor pode ser preso novamente

Caso some novos débitos, como passar três meses sem pagar, Andrezinho de Ouro pode ser preso novamente, segundo a defesa do forrozeiro. O cantor tem de pagar valores mensais de R$ 1,9 mil, no município de Caucaia, e a outra em Fortaleza, de R$ 1,2 mil.

À época da prisão, a equipe jurídica do artista afirmou que os valores definidos para as pensões foram instituídos em uma fase profissional de André que já não condiz com a atual realidade. Segundo a defesa, já foi provado nos autos do processo a impossibilidade de pagamento diante da atual situação do artista.

Andrezinho publicou vídeo no Instagram, momentos antes da prisão, relatando sofrer "injustiça". "Estou aqui preparando para fazer um show. Infelizmente, estou sendo conduzido, vou ser preso agora. Porque há muito tempo eu venho sofrendo uma injustiça, da Justiça de Caucaia e Fortaleza".

Pedido de doações

Enquanto Andrezinho de Ouro estava preso, a esposa dele, Bárbara Lima, divulgou no perfil do cantor uma campanha para arrecadar dinheiro para o pagamento de dívidas. A casa onde o casal mora chegou a ter a energia cortada, conforme a companheira.

Ela chegou a publicar nos stories algumas das transferências recebidas. Uma das doações foi do empresário Jeovane Guedes, responsável pela carreira de João Gomes. "Nos deu uma ajuda que foi muito bem-vinda", declarou Bárbara no Instagram.

