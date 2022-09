Após prisão, casa de Andrezinho de Ouro tem energia elétrica cortada por atraso de pagamentos

A casa do cantor Andrezinho de Ouro, preso por dívida de pensão alimentícia no fim de semana, teve a energia elétrica cortada na manhã de segunda-feira (12) em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. Bárbara Lima, mulher do forrozeiro, publicou papéis atrasados e falou sobre o assunto em rede social.

O serviço foi cortado após o acúmulo de três contas de energia. "Parcelei duas faturas, que foram pagas. Só que ainda tinha outra que eu não tinha conhecimento. Pensei que tinha parcelado tudo", comentou Bárbara Lima.

O cantor de forró Andrezinho de Ouro, conhecido por passagem na banda Forró Pé de Ouro, foi preso antes de iniciar um show em um restaurante, localizado no bairro Antônio Bezerra — na noite de sexta-feira (9). O fato foi motivado por valores de pensões alimentícias em atraso

Em vídeo, a esposa do forrozeiro questionou como conseguirá dinheiro se não pode trabalhar com o marido. "Seu juiz, eu trabalho como? Tem como ganhar dinheiro como? Se meu trabalho é com meu marido.

Dívida de Andrezinho é orçada em quase R$ 60 mil de pensão alimentícia

Legenda: Cantor publicou foto e vídeo de momentos da prisão Foto: Reprodução/Instagram

Andrezinho possui dívida de duas ações de pensão alimentícia: valores mensais de R$ 1,9 mil, no município de Caucaia, e a outra em Fortaleza, de R$ 1,2 mil. O cantor de forró está preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap).

O forrozeiro arrumava os equipamentos de som quando uma das ex-companheiras dele chegou ao local com a ordem de prisão, seguida de policiais, conforme informou a atual esposa do cantor. Andrezinho publicou vídeo no Instagram, momentos antes da prisão, relatando sofrer injustiça.

A dívida do cantor em atraso é somada em cerca de R$ 58 mil, segundo informou a atual companheira do forrozeiro.

Em nota enviada sábado (10), a equipe jurídica do cantor afirmou que os valores que sustentam a prisão do artista foram instituídos em uma fase profissional de André que já não condiz com a realidade. Segundo a defesa, já foi provado nos autos do processo a impossibilidade de pagamento diante da atual situação profissional do artista.

Cantor afirma que renda caiu desde que saiu de banda, além de ter sofrido com a pandemia

Legenda: Na pandemia, Andrezinho de Ouro chegou a ser internado por conta de fortes sintomas Foto: Reprodução/Instagram

Em vídeo no Instagram, Andrezinho relatou que ganhava um bom salário quando atuava pela antiga banda, mas que em carreira solo a situação mudou. Na postagem, o forrozeiro comentou ainda o impacto do coronavírus na carreira. "Também veio a pandemia, que eu passei dois anos sem trabalho. Vários outros problemas. Deu uma baixa na minha condição".

Atualmente, Andrezinho cobra de R$ 400 a R$ 600 por pockets shows em bares e restaurantes, segundo informou a atual esposa do cantor.

Em postagem nos stories do Instagram, Andrezinho declarou que, com a detenção de sexta-feira, ele já foi preso quatro vezes por questões da cobrança de pensão. A atual companheira do cantor disse que um advogado já vem acompanhando o caso.

Esposa de Andrezinho de Ouro pede ajuda

Na manhã de sábado (10), por meio das redes sociais, a esposa do ex-vocalista do Pé de Ouro pediu ajuda financeira aos seguidores para "conseguir fazer algum tipo de acordo" com a Justiça. Ela alega que o artista não tem dinheiro para abater a dívida de R$ 58 mil.

A mulher divulgou nos Stories o PIX do irmão, já que as contas bancárias dela e de Andrezinho estão bloqueadas por força de um mandado judicial. As transferências podem ser feitas para Davi Lima Gomes, cuja chave do PIX é davilima.g0912@gmail.com.

"Qualquer ajuda é bem-vinda. Muito obrigada e gratidão a todo mundo. Vamos à luta para mostrar a verdade".