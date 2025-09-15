Caminhão da equipe da dupla Rionegro e Solimões se envolve em acidente no Paraná

Um caminhão que transportava equipamentos da dupla sertaneja Rionegro e Solimões se envolveu em um acidente na noite de domingo (14), enquanto trafegava pela rodovia BR-369, entre as cidades de Andirá e Bandeirantes, no norte do Paraná. A informação foi divulgada pelo portal UOL.

O caminhão colidiu com um automóvel que levava três pessoas. Duas delas ficaram em estado grave e precisaram ser socorridas pelo Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo encaminhadas para um hospital da região. O terceiro ocupante do carro recebeu atendimento no local e não precisou ser internado.

Dentro do caminhão estavam dois integrantes da equipe técnica de Rionegro e Solimões. Eles não sofreram ferimentos e passam bem.

Apesar do susto, a dupla mantém a agenda de shows. O próximo compromisso está marcado para o próximo sábado (20), na cidade de Icaraíma, no Paraná, a cerca de 400 km do local do acidente. Até o momento, não há informações sobre cancelamento ou alteração na programação.

Acidente anterior

Este é o segundo acidente envolvendo a dupla em 2025. Em maio, a aeronave modelo King Air que transportava Rionegro e Solimões precisou realizar um pouso forçado no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca (SP). Na ocasião, ninguém ficou ferido.

A assessoria dos artistas ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.