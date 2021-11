Caetano Veloso homenageia Marília Mendonça com canção 'Quero Você Do Jeito Que Quiser' no Domingão

Um dos momentos mais bonitos do Domingão do Huck, exibido neste domingo (8), foi a homenagem do cantor Caetano Veloso para Marília Mendonça. Ao vivo, o baiano interpretou a canção "Quero Você Do Jeito Que Quiser", hit da sertaneja em parceria com dupla Maiara e Maraisa.

"Muito importante a força da afirmação da feminilidade que Marília representou. [...] Nós reagirmos com tanta emoção à morte dela denota como isso cresceu no Brasil, a possibilidade de a mulher falar", declarou Caetano Veloso sobre Marília Mendonça.

Assista:

No palco do Domingão, outros artistas foram convidados para participar da homenagem do programa dominical. Luciano Huck recebeu Padre Fábio de Melo, João Neto e Frederico, Luisa Sonza, Naiara Azevedo, Lauana Prado, Paula Mattos, Tierry e Paula Fernandes e com uma plateia reunida com fãs da cantora.

Acidente Aéreo

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no dia 5 de novembro. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.