Brasileiro faxineiro nos EUA mostra limpeza na casa de Manu Batihdão

O brasileiro Lucas de Almeida, que faz sucesso nas redes sociais mostrando a rotina como faxineiro nos Estados Unidos, com a alcunha de Lucas Faxineiro, mostrou recentemente no TikTok, que limpou a casa da cantora Manu Batihdão em Orlando.

"Um amigo me indicou para Manu Bahtidão depois de ver que ela tinha comprado uma casa de férias em Orlando e estava perdida sobre como limpar a casa nos Estados Unidos, já que é tudo diferente do Brasil. Fui indicado para ir ajudar a Manu com a faxina e ela adorou! Ela não parava de dizer: 'Lucas, que cheiro maravilhoso é esse que você deixou na minha casa, meu filho?".

Veja também Mundo OMS espera que Trump reconsidere saída dos EUA da organização Verso Revistas americanas citam Fernanda Torres como 'unanimidade' em lista de indicados ao Oscar 2025

Nas redes sociais, ele já mostrou que fez limpezas em casas de outros famosos, como a cantora Toni Braxton, o rapper Birdman e o empresário do ramo da música Biggs. Para isso, ele chega a assinar um contrato de privacidade. “Eu não posso falar com paparazzi do lado de fora da casa. Tem um monte de regrinha para trabalhar com esse povo”.

Rotina de faxinas nos EUA

Com 30 anos, Lucas usa a internet para dar dicas para outros brasileiros que querem ganhar a vida como ele.

O brasileiro revelou em entrevista que já chegou a ganhar mil dólares na faxina de uma casa - em torno de R$ 6 mil. “Cobro US$ 120 (cerca de R$ 725) pela limpeza básica, que inclui um quarto e um banheiro, e US$ 160 (R$ 967) pela limpeza profunda. Cobro US$ 50 (R$ 302) a mais por cada quarto extra. Já cheguei a ganhar US$ 1.000 (R$ 6.049) em uma casa”, disse ele à Quem.

Lucas explicou que no Brasil o trabalho de faxineiro é visto como “de pobre” e nunca imaginou ganhar dinheiro para viver confortável com a profissão. “Eu nunca olhei como se fosse uma profissão que me permitia ganhar muito dinheiro, porque no Brasil a gente julga. É um subemprego, trabalho de pobre, para quem não estudou. Aqui, as faxineiras ganham muito dinheiro. Me orgulho da minha jornada e cada casa limpa é uma missão. Com as faxinas, consegui comprar dois apartamentos no Rio e uma chácara no interior de São Paulo”.