Bira Presidente, do Fundo de Quintal, lamenta a morte do segundo irmão por Covid-19

O sambista Bira Presidente, fundador do grupo Fundo de Quintal e do bloco Cacique de Ramos, lamentou a perda do irmão Ubiracy Félix do Nascimento, de 82 anos, que morreu em decorrência da Covid-19, na manhã deste sábado (1º ).

Viúvo há alguns anos, Ubiracy deixa dois filhos, além dos netos e sobrinhos. Em dezembro último, o também irmão e integrante do grupo, o cantor Ubirany Félix do Nascimento, foi vítima da doença.

Nas redes sociais, o Bira lamentou as perdas.

“ Hoje, mais uma vez, meu coração se entristece ao experimentar a dor da despedida de meu irmão Ubiracy, aos 82 anos. Neste dia do trabalhador, esse homem dedicado ao trabalho e à família deixa como legado muitos exemplos e virtudes”, publicou nas redes sociais.

“Agradeço a Deus e aos meus pais por ter tido a oportunidade de ser o mais velho dentre os irmãos e poder ensinar e aprender com eles a ser o que sou. Deus o receba em sua infinita glória, e nos dê forças para seguir a diante. Ele, Ubiracy e Ubirany estão em nossos corações para sempre”, complementou.

Foto: Reprodução Instagram

Homenagens

Váriaos artistas confortaram a família nas redes sociais. Dentre eles, a cantora Maria Rita.

"Bira, mestre, fica meu abraço apertado, com todo meu respeito a você e à família. Meus sentimentos", disse nas redes sociais.

O Péricles também lamentou. "Que tristeza", disse.