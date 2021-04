Batista Lima comemora 45 anos em live com 13 nomes do forró em maio; veja clipes

O cantor de forró Batista Lima, um dos nomes mais conhecidos do forró eletrônico, anunciou live para comemorar aos 45 anos de vida. A transmissão, nomeada por "Um Acústico com Amigos", acontecerá no dia 8 de maio, às 20h, pelo YouTube.

Estão programados na live os cantores Aduílio Mendes, Bete Nascimento, Carlinhos Gabriel, Edson Lima, Fernandes (Bonde do Forró), Limão com Mel, Luís Marcelo Gabriel, Mara Pavanelly, Simara Pires, Suzy Navarro e Walkyria Santos.

Em dezembro de 2020, o cantor Batista Lima foi diagnosticado com Covid-19. Ele e a esposa — também com exame positivo da doença — realizaram tratamento em Salgueiro (PE). Ele é natural de Serra Talhada e irmão do cantor Edson Lima.

Carreira consolidada na Limão com Mel

Um fato icônico na carreira do forrozeiro aconteceu em um DVD da banda de forró. Ele saiu de dentro de um grande limão na abertura da produção audiovisual.

Depois de 20 anos no comando da Limão com Mel, o vocalista Batista Lima deixou a banda para seguir carreira solo em 2014. A voz marcante do forrozeiro fez o grupo de forró emplacar hits como "Toma Conta de Mim", "Luz, Câmera, Ação" e "Porque Não Vê".

Meses depois, o forrozeiro lançou o primeiro trabalho solo — o trabalho foi intitulado de “Batista Lima-Uma Nova História de Amor”, composto por 12 faixas. O forró romântico continuou sendo a principal marca do pernambucano.

Veja sucesso na voz de Batista Lima:

"Paixão Vezes Paixão":



"Porque Não Vê":



"Brinquedo de Amor":