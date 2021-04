Batista Lima comemora 45 anos e fala sobre acidentes, hits nacionais e história de limão cenográfico

Nome conhecido por diversos sucessos na banda Limão com Mel, o cantor Batista Lima prepara live para comemorar 45 anos de vida em maio. Com exclusividade ao podcast "É Hit", o forrozeiro falou sobre a carreira: hits, acidentes em viagens e a história do famoso limão gigante usado na abertura de um DVD.

No 22º episódio do podcast, o forrozeiro falou dos primeiros shows em Fortaleza — realizados em 1996. Ele também contou sobre o casamento com a cearense Lanuzza Lima.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

02min34 - comemoração dos 45 anos com uma live

15min48 - a importância de Fortaleza na carreira de Batista Lima

19min59 - acidentes em shows, mafiado em eventos e hits

42min - Batista Lima analisa o piseiro e os artistas em ascensão

54min - carreira solo

53min - O momento mais triste e o momento mais feliz no forró

01h01 - dicas para quem quer começar na música

Veterano no forró eletrônico, Batista Lima também analisou o surgimento de novos nomes do gênero nordestino durante a pandemia do coronavírus.

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br