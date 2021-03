Baterista Riquelme será pai de uma menina; criança terá nome da padroeira dos músicos

O baterista Riquelme, 44, conhecido nacionalmente pela passagem na banda Aviões, será pai pela segunda vez. O instrumentista aguarda com a companheira Thamyres Oliveira, 33, a chegada de Cécile. A pequena deve nascer em abril deste ano.

Natural de Iguatu (CE), o instrumentista já é pai de um menino de 14 anos. "Estou ansioso. Ser pai de menina é bem diferente. Requer mais cuidado para muita coisa", diz Riquelme. Thamyres Oliveira vem postando o cotidiano da gravidez.

Legenda: Chá revelação com familiares de Riquelme e Thamyres Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Peça de enfeite de quarto da filha do cantor Riquelme Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Thamyres Oliveira, esposa de Riquelme, em ensaio fotográfico Foto: Reprodução/Instagram

O amor de Riquelme e Thamyres começou em 2008. O casal foi formado após passagem da banda Aviões por Aracaju (SE). O pai de Thaymres possui um estúdio na região. O grupo de forró chegou a usar o espaço e os dois acabaram se conhecendo.

Thaymres conta que, durante a nomeação da herdeira, o casal se deparou com a coincidência no nome da padroeira dos músicos — Santa Cecília. A história conta que a religiosa tocava um instrumento que antecedeu o piano. Ela viveu na Idade Média e adorava cantar e tocar. Ela foi obrigada a se casar, mesmo contra a vontade. No dia das núpcias, conseguiu converter o marido.

Como boa parte dos músicos, o baterista Riquelme vem se mantendo na pandemia do coronavírus com trabalhos em estúdio e transmissões pela internet. "Não está fácil. Muito difícil viver no meio artístico hoje. Hoje, gravo e participo de lives. No momento, a gente se aperta faz um sacrifício para que tudo ocorra bem".