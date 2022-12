Banda Tropykália lança EP 'Atemporal' em comemoração aos 25 anos de carreira; escute

Uma das bandas mais icônicas do forró acaba de lançar novo repertório nas plataformas digitais. O Forrozão Tropykália disponibilizou, nesta sexta-feira (2), o álbum "Atemporal' em comemoração aos 25 anos de existência do grupo.

O EP apresenta uma releitura dos maiores sucessos da Tropykália nas vozes de Carlinhos Gabriel e Klebia Camargo.

Escute repertório:

Os hits "Planeta de Cores", "Você Fugiu de Mim", "Antes Que Amanheça", "Onde Está Você" e "Não Dá Prazer" estão no repertório.

DVD de 25 anos em Iguatu

Para fechar as comemorações de aniversário, a banda irá realizar em Iguatu (CE), terra natal, o Show "Tropykália 25 anos", com Calcinha Preta e Banda Líbanos no Parque De Exposições da cidade.

Ouça o podcast É Hit, como nasceu "Planeta de Cores":