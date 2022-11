Banda Tropykália grava DVD de 25 anos em Iguatu no mês de dezembro

A icônica banda de forró Tropykália anunciou, na noite de terça-feira (15), gravação de DVD para celebrar aniversário de 25 anos. A cidade de Iguatu (CE), sede do grupo musical, será o palco da festa, no dia 9 de dezembro. Em 2021, o assunto chegou a ser adiantado pelo colunista João Lima Neto.

Outras duas bandas estão programadas no evento: Calcinha Preta e Líbanos. A gravação do DVD acontece no Parque de Exposições de Iguatu.

Em outubro de 2021, o cantor Carlinhos Gabriel renovou contrato com a banda por 10 anos. Em entrevista exclusiva à coluna, o vocalista revelou a gravação de músicas novas e uma turnê em comemoração aos 25 anos de existência da marca.

Carlinhos Gabriel Cantor "Estou muito feliz em manter a parceria com a banda que me consagrou para o País inteiro. Estamos iniciando um novo momento que vai vir recheado de novidades. Já estamos preparando novas músicas e a turnê especial 25 anos que está ficando linda. Estamos cuidando de cada detalhe para produzir um show inesquecível"

Carlinhos Gabriel é a voz da Tropykália há 22 anos. Atualmente, divide palco com a esposa, Klebia Camargo. A banda se consolidou no mercado do forró eletrônico com versões de músicas estrangeiras na cadência do gênero nordestino. Hits como "Planeta de Cores", "Você Fugiu de Mim" e "Fogo no Fogo" são cantados por diversas bandas da atualidade.