Balé é confirmado no projeto 'TBT' de Wesley Safadão em Fortaleza

Com mais uma edição histórica, o "TBT do Safadão" promete muitas emoções e novidades para os forrozeiros. A organização do evento confirmou a participação do balé na edição Fortaleza. A festa acontece no próximo dia 29 e deve reunir cerca de 40 mil pessoas no estacionamento da Arena Castelão.

A participação do balé foi elemento fundamental nas apresentações no início da carreira do cantor, na banda Garota Safada, com passos coreografados de grandes sucessos como "Primeira Dama" e "Tá Com Saudade De Mim".

Atrações convidadas

A edição do "TBT do Safadão" em Fortaleza terá grandes nomes do forró, como Calcinha Preta, Desejo de Menina, Mara Pavanelly, além da cantora Taty Girl.

No repertório do projeto, os forrozeiros vão poder relembrar ainda músicas clássicas da carreira do Wesley Safadão como “Só Verdades”, “Novinha vai no chão”, “Jeito Safado” e muitas outras músicas que marcaram época.

Serviço

TBT do Safadão - Edição 2022

29 de abril (sábado) no Estacionamento da Arena Castelão, às 21h

Atrações: Wesley Safadão, Desejo de Menina, Calcinha Preta e Taty Girl

Pontos de venda: Lojas Ponto da Moda - Centro de Fortaleza, Maracanaú, Eusébio e no site