Wesley Safadão reúne Calcinha Preta, Desejo de Menina e Taty Girl no projeto 'TBT' em Fortaleza

Um dos principais nomes no forró do Ceará, o cantor Wesley Safadão prepara mais uma edição do projeto "TBT" na capital cearense. Para reviver hits dos anos 2000, o forrozeiro convidou nomes de peso: Calcinha Preta, Desejo de Menina e Taty Girl.

A ideia de realizar o projeto nostálgico surgiu pelo fato de Wesley Safadão se tornar conhecido, inicialmente, no Nordeste. Antes mesmo de começar a rodar o país com o "TBT", o cearense testou o poder da label por meio de um álbum, em 2019. Ele produziu repertório com 19 músicas, em um DVD gravado em Fortaleza.

> Siga o 'È Hit' no Instagram

“Juras de Amor”, “Tentativas em Vão”, “Escravo do Amor”, “Fui Clonado”, “Disco Voador” e “Vai Esperar”, entre outras canções, são alguns dos hits que marcam o setlist da festa.

Ingressos

Além de Fortaleza, o projeto passa pelas cidades de Mossoró (RN), no dia 15 de abril, e em Juazeiro do Norte (CE), no dia 30.

Os ingressos possuem preços entre as áreas front e lounge: valores entre R$300 a R$540.

Serviço

TBT do Safadão - Fortaleza

Vendas: Lojas Ponta da Moda - Maracanaú, Eusébio e Centro de Fortaleza

Internet: página oficial