Avião invadiu fazenda de Leonardo para abastecer e deixar droga, diz PRF

Um avião invadiu a fazenda do cantor Leonardo para abastecer e deixar droga. Onze criminosos participaram e três veículos deram apoio à ação improvisada, em Jussara, a 270 km de Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a aeronave foi abastecida com combustível trazido por um Fiat Uno. O pouso foi ilegal e a ação transcorreu em menos de 15 minutos. As informações são do g1.

Um grupo armado esperava pela droga às margens da rodovia e entrou em confronto com a Polícia Militar. O avião veio da Bolívia até Goiás e pousou sem autorização dentro da fazenda Talismã, na tarde de sexta-feira (10). O cantor Leonardo, dono da propriedade, não estava lá no momento em que tudo aconteceu.

Legenda: Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pouso foi ilegal e a ação transcorreu em menos de 15 minutos Foto: Reprodução/TV Anhanguera

O piloto do avião disse aos funcionários da fazenda que havia feito um pouso de emergência porque precisava abastecer. Apesar disso, os funcionários estranharam a situação e ligaram para o irmão de Leonardo, Alessandro Costa, que chamou a polícia.

Ação improvisada

Paralelo a isso, duas caminhonetes e um carro ocupados por integrantes do grupo criminoso se aproximaram. O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás, Thiago Queiroz, acredita que toda a ação criminosa foi improvisada e que, muito provavelmente, a aeronave fez um pouso de emergência para evitar uma queda causada por falta de combustível.

Segundo o inspetor da PRF, Newton Moraes, os criminosos começaram a transferir a droga de dentro do avião para uma das caminhonetes, de modelo Hilux. Por sua vez, em um carro modelo Fiat Uno, haviam galões com combustível, usados para abastecer a aeronave. Após a ação, os três veículos e o avião fugiram.

Legenda: Criminosos começaram a transferir a droga de dentro do avião para uma das caminhonetes, de modelo Hilux Foto: Vanessa Chaves/g1

“Comunicaram o gerente via rádio, ele foi e trancou a entrada da fazenda pro pessoal não sair e dar tempo da polícia chegar pra ver do que que tratava. Eles arrancaram os portões da entrada do trilho e foram embora. Evadiram do local, entendeu? Tudo isso aí, segundo os meninos, durou 10 minutos”, detalha o irmão de Leonardo.

Então, a Polícia Militar e a PRF acionaram o serviço de inteligência e conseguiram prever onde a Hilux estaria. A partir daí, localizaram a caminhonete na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás.

A equipe da PM relata que tentou abordar a Hilux, mas que os ocupantes reagiram atirando. Os militares revidaram os disparos e alvejaram dois suspeitos, um homem e uma mulher.

Fuga e morte

O casal baleado chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Jussara. Mas como estavam muito feridos, não resistiram e morreram. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou ao g1 que foi acionado para fazer a remoção dos dois corpos da unidade médica e realizar a necrópsia.

Até a última atualização desta reportagem, a identidade do casal ainda não havia sido revelada. Estima-se que ambos tenham em média 30 anos e antecedentes por tráfico de drogas e homicídio. Não há informações sobre o paradeiro do avião e do Fiat Uno.

A droga que estava dentro da caminhonete Hilux foi apreendida pelos policiais após o confronto. No total, a PM encontrou 420kg de pasta base de cocaína. A droga foi encaminhada para a sede da Polícia Federal, em Goiânia.

Legenda: Filho do cantor, o ator João Guilherme fez comentários sobre o caso nas redes sociais; ele brincou dizendo que não tem nada a ver com o crime Foto: Reprodução/Redes sociais

A polícia também apreendeu duas armas de fogo, a caminhonete Hilux, dois rádios comunicadores e uma antena para comunicação via satélite.

A segunda caminhonete foi encontrada abandonada em Montes Claros de Goiás. Dentro do veículo não havia nenhuma quantidade de droga.

O cantor sertanejo Leonardo e a esposa Poliana estavam em São Paulo quando tudo aconteceu. Portanto, não presenciaram nenhum momento do crime. João Guilherme, filho do cantor, fez comentários sobre o caso nas redes sociais. Ele brincou dizendo que não tem nada a ver com o crime.

