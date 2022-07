Arthur Bacanna estreia no Fortal no Camarote Mucuripe

Natural de Fortaleza (CE), Arthur Bacanna é um dos nomes confirmados no Fortal 2022. Ele estreia no evento no Camarote Mucuripe. No forró, ele conhecido por ser autor de grandes hits.

"Estamos rodando bastante. Fizemos show recententemente em Teresina e Juazeiro do Norte. A banda tá ganhando cada vez mais espaço. As pessoas nos conhecem aqui em Fortaleza e querem nos levar para outros estados. É uma honra poder participar de um evento tão grandioso", comentou Arthur Bacana em coletiva de imprensa realizada na Central do Fortal, na capital cearense.

Cearense de grandes composições

Ao mesmo que é cantor, Arthur é conhecido por grandes composições gravadas por grandes nomes do forró. Na voz de Wesley Safadão, o cearense tem interpretada a letra "O Maior Solteiro".

Outro nome que também carregada no repertório uma letra assinada por é o cantor Jonas Esticado, a canção "O Feito Tá Feito".

Arthur Bacana se apresenta no Camarote Mucuripe na sexta-feira (22). A data é marcada ainda por apresentações de Wesley Safadão, Pedro Sampio e EME.

Veja programação completa do Camarote Mucuripe

Quinta-feira (21)

Zé Felipe

Banda Eva

Kadu Martins



Sexta-feira (22)

Wesley Safadão

Pedro Sampaio

EME

Arthur Bacanna

Sábado (23)

Zé Vaqueiro

Durval Lelys

Sousete

Domingo (24)

Dennis

Rafa e Pipo

Matuê

Marcinho

Serviço

Fortal 2022

Programação: 21 a 24 de julho

Ingressos: Site oficial Efolia