Após morte de Chrystian, Ralf dá pausa na carreira: 'Muito pesado'

O cantor Ralf, que formou dupla com o irmão, Chrystian, por muito tempo, resolveu dar uma pausa na carreira quase dois meses depois da morte do companheiro. Ralf ainda chegou a fazer shows nos Estados Unidos e em São Paulo, nas últimas semanas, mas preferiu dar um tempo.

“Depois da morte de Chrystian, segui para fazer shows nos Estados Unidos e outros no Brasil. Foi ficando difícil e pedi um tempo. Estava muito mal. Não conseguia mais cantar. Não conseguia cantar 'Amaremos' (um de seus sucessos). Estava muito pesado para mim", disse ele em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube.

Veja também Zoeira Estrela da Casa: veja quem venceu a primeira ‘Prova da Estrela’ do reality show

Ralf ainda comentou as críticas que recebeu por estar afastado de Chrystian na época de sua morte. “Eu sou disléxico, e no velório eu disse que a gente estava há quatro anos sem se falar. Fui corrigido depois pelo meu escritório. A gente se falou na pandemia inteira”.

“Estou no pior momento da minha vida. Procuro me isentar nas críticas e ter meu sentimento. As pessoas acham que o luto está na roupa que você veste. O luto é o que você sente por dentro. Elas não podem analisar seu sentimento. Ele não é seu, é meu”, completou o artista.

Chrystian morreu aos 67 anos, em junho desse ano, em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.