Anitta ignora acidente com figurante em gravação e deixa funcionários indignados, diz site

A cantora Anitta gerou indignação de funcionários durante a gravação de um comercial de uma empresa de telefonia em Cotia, na Grande São Paulo.

Nos bastidores, uma figurante sofreu um acidente, e a artista teria debochado do tombo e ignorado o socorro da profissional, de acordo com informações do site Notícias da TV.

Ainda segundo a publicação, Anitta pediu que a tirassem logo do estúdio para o trabalho continuar. Já Tiago Leifert e Paulo Vieira, que também estrelam a campanha publicitária, prestaram socorro à figurante machucada.

Cantora alega cansaço nas gravações

Anitta alegou cansaço e pressa nas gravações por não ter dormido durante o voo internacional que havia feito na noite anterior. Segundo fontes, ela queria terminar sua participação para poder dormir.

"A mulher escorregou, bateu a cabeça, torceu o pé, ficou no chão, gemendo de dor, e a produção foi obrigada a tirá-la correndo que nem um móvel quebrado, algo para ser descartado", disse um funcionário à publicação.

Ainda conforme a testemunha, técnicos e figurantes ficaram indignados, pediram calma a Anitta, mas tiveram de atender o pedido da artista às pressas.

A profissional acidentada apresentou uma lesão no tornozelo e foi levada a um hospital na zona sul da capital paulista. Ela teve a perna imobilizada, terá de ficar afastada do trabalho durante 30 dias e fazer fisioterapia.

