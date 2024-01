Anitta e Melody lançam remix para 'Mil Vezes'; ouça

Anitta lançou na noite desta quinta-feira (4) o remix de sua música "Mil Veces", com uma participação muito aguardada de Melody. A faixa, originalmente em espanhol, agora se chama "Mil Vezes (Remix) e conta com vocais em português.

A canção mistura o funk de Anitta com o piseiro que tem sido experimentado por Melody em sua carreira, e já está disponível nas plataformas de streaming.

Ouça 'Mil Vezes (Remix):

Ao lançar a música, Anitta publicou uma paródia com um áudio de Melody em 2021, quando ela pedia para a artista liberar os direitos autorias da canção "Faking Love", regravada como "Fake Amor" pela artista mirim no mesmo ano. A versão foi retirada do ar e até hoje não está presente em canais oficiais.

Veio aí o encontro delasss! Saiu Mil Vezes - Remix com @McMeIody e ta tudoo! https://t.co/6AGz1zJ8x8 pic.twitter.com/NM83UI1DMI — Anitta (@Anitta) January 5, 2024

"Mulher, por favor, libera", pede Melody. No vídeo publicado nesta quinta, Anitta aparece fazendo o papel da artista de 16 anos, e no final a própria aparece e elas se abraçam.

No X, antigo Twitter, Melody também divulgou o remix, e postou um vídeo editado com o primeiro encontro entre as duas, quando ela ainda era criança, e as duas em local que parece ser um estúdio onde gravaram a parceria.

Meu encontro com @Anitta veio aí e eu nem tô acreditandoo! 🥹🤩🥹🤩 Mil Vezes - Remix no ar!!! Amaram? #MilVezesRemix pic.twitter.com/9wY8RoKxKn — Melody 🍬 (@McMeIody) January 5, 2024

Erro no Spotify

No Spotify, "Mil Vezes (Remix) aparece como uma colaboração com outra Melody, uma artista da Bélgica, de 46 anos. A funkeira abriu uma live e explicou que houve um erro na plataforma, que já foi notificado.

"Já vi que marcaram errado no Spotify, tá a Melody errada. Já liguei para minha gravadora e pedi para corrigir. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Parece até que foi de sacanagem, né? Mas não foi, não", comentou Anitta.

A parceria não será a primeira entre a dupla, pois a cantora de 16 anos disse em entrevista ao Fofocalizando que elas ainda terão três colaborações: uma música autoral e mais dois remixes.

A dupla de artista já haviam trocado farpas nas redes sociais nos últimos anos, mas se resolveram e hoje mostram que são amigas, como pontou a adolescente em entrevista nesta quinta. "Sempre aprendi o marketing com ela, sempre me inspirei muito, então é sim um sonho realizado. Vai ser tudo", disse.