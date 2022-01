Anitta divulga trecho inédito de 'Boys Don’t Cry'; escute

Com foco na carreira internacional, a cantora Anitta divulgou no Instagram — nesta quarta-feira (26) — um trecho da nova música de trabalho: a canção "Boys Don't Cry".

Em vídeo da ferramenta reels, a carioca aparece arrumando o cabelo e depois com look usado no "Ensaios da Anitta", realizado no domingo (23).

Assista produção:

O vídeo recebeu mais de 970 mil curtidas e 26 mil comentários em três horas no ar.

A produção musical é assinada por Max Martin, que já trabalhou com Britney Spears, Taylor Swift e Ariana Grande.

A composição será lançada oficialmente nesta quinta-feira (27).