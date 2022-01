Herança de Marília Mendonça começa a ter partilha analisada pela Justiça, diz colunista

A partilha do patrimônio de Marília Mendonça começou a ser analisada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) nas últimas semanas de dezembro de 2021. A informação é da coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. A cantora sertaneja morreu em novembro do ano passado, em um acidente aéreo.

Conforme publicação, a análise envolverá, por exemplo, o levantamento de espólio, o conjunto de bens que formam o patrimônio da sertaneja, a ser partilhado entre possíveis herdeiros ou legatários.

Marília Mendonça deixou um filho que completou 2 anos um mês após sua morte, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff. Léo completou dois anos em 16 de dezembro do ano passado e é o herdeiro natural da cantora. A sertaneja também arcava com a vida da mãe e do irmão.

O processo corre em segredo de Justiça na 1ª Vara de Sucessões de Goiânia.