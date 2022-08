Anitta deixa conselho de administração e passa a ser embaixadora global do Nubank

O Nubank anunciou nesta terça-feira (9) que a Anitta não faz mais parte do conselho de administração do banco digital a pedido da própria. A cantora integrou o colegiado por 14 meses. Ela passa a ser embaixadora global da marca.

Segundo comunicado, a mudança faz parte de uma estratégia de "marketing do Nubank, à medida que ambos têm crescentes ambições globais".

"Em razão do intenso crescimento de sua agenda como pop star global [Anitta] solicitou que sua participação não fosse renovada", diz trecho da nota, complementando que a artista estará na campanha do Nubank como patrocinador da Copa do Mundo de 2022.

O sucessor de Anitta será o ex-diretor da Uber, Thuan Pham, que também foi vice-presidente da empresa de software e tecnologia VMWare.

Fazem parte do colegiado do banco Anita Sands, Daniel Goldberg, Doug Leone, Jacqueline Reses, Luis Alberto Moreno, Muhtar Kent, Rogério Calderón e David Vélez.

Vaga no BBB 23

O nome de Anitta já estava em alta nessa segunda-feira (8), quando ela disse, durante participação no "Pod Delas", que gostaria de integrar o elenco do Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo.

"Por mim, se deixar eu tô no 'Big Brother' na edição que vem, entendeu. Se me soltar eu vou. Fazer um negocinho de sub [celebridade] é comigo mesmo", afirmou às apresentadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

Ainda no podcast, a cantora comentou que passa dias em casa sem tomar banho quando está de folga dos compromissos profissionais.

"Eu não amo tomar muito banho quando eu tô de folga. Fico em casa de pijama por três dias. Por uns dois dias, só vou tomar banho no terceiro".