Anitta chega no Billboard Music Awards; veja look da cantora

A cantora Anita já está em Las Vegas para acompanhar o Billboard Music Awards neste domingo (15), que ainda contará com apresentação da brasileira.

O look escolhido para o tapete vermelho foi um vestido rosa glow, peça da coleção Fendi x Versarce. As informações são da Vogue Brasil.

O visual foi complementado com joias da Tiffany & co e calçados Jimmy Choo. A produção é assinada por Ron Hartleben.

Confira o look da cantora:

Legenda: A cantora Anitta está confirmada como uma das apresentadoras da noite e irá se juntar a Nick Jonas, o anfitrião da cerimônia. Foto: Divulgação

Legenda: Anitta usa joias da Tiffny & co e calçados Jimmy Choo em produção assinada por Ron Hartleben Foto: Divulgação

O Billboard Music Awards, uma das premiações mais aguardadas da indústria da música mundial, acontece na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

Grandes nomes como Ed Sheeran, Becky G, Megan Thee Stallion, Travis Scott e a banda Florence + The Machine têm performances confirmadas na cerimônia.

HORÁRIO E ONDE ASSISTIR

A abertura do evento começa com transmissão diretamente do tapete vermelho, a partir das 19h30 (horário de Brasília), por meio do canal de televisão norte-americano E! Entertainment. Celebridades do mundo inteiro são esperadas no red carpet.

Já a cerimônia terá início às 21h, com transmissão pelo canal TNT, tanto na televisão quanto no Youtube.

Shows

Inúmeros artistas subirão ao palco neste domingo. Confira performances confirmadas do evento:

Raux Alejandro – “Cúrame” / “MUSEO”/ “Todo De Ti”

Mary J. Blige

Becky G – “Baile Con Mi Ex” & “MAMIII”

Burna Boy – “Last Last” & “Kilometre”

Dan + Shay – “You”

Florence + the Machine – “My Love”

Elle King & Miranda Lambert – “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”

Latto – “Big Energy”

Machine Gun Kelly – “twin flame”

Maxwell – “The Lady in My Life”

Megan Thee Stallion – “Plan B” & “Sweetest Pie”

Travis Scott – “Mafia”

Ed Sheeran – “2step”

Silk Sonic – “Love’s Train”

Morgan Wallen – “Wasted on You”

Apresentações

A cantora Anitta está confirmada como uma das apresentadoras da noite e irá se juntar a Nick Jonas, o anfitrião da cerimônia. Veja a lista completa de apresentadores:

Anthony Anderson

Anitta

Chloe Bailey

Michael Bublé

Dove Cameron

Dixie D’Amelio

DJ Khaled

Giveon

Tiffany Haddish

Heidi Klum

Liza Koshy

Pusha T

Teyana Taylor