Andrezinho de Ouro recebe doação de empresário de João Gomes e até Pix de R$ 0,46

Fãs, amigos e empresários estão se mobilizando em prol de Andrezinho Pé de Ouro, preso pelo acúmulo de dívida de pensões alimentícia, na última sexta-feira (10). Bárbara Lima, esposa do cantor, publicou no Instagram alguns valores recebidos via Pix. O cantor deve cerca de R$ 60 mil.

Andrezinho possui dívida de duas ações de pensão alimentícia, cujo valor mensal é de R$ 1,9 mil, no município de Caucaia, e de R$ 1,2 mil, em Fortaleza.

Uma transferência de valor confirmada pela companheira do cantor foi a do empresário Jeovane Guedes, responsável pela carreira de João Gomes. "Nos deu uma ajuda que foi muito bem-vinda", declarou Bárbara no Instagram.

Em outra postagem, um fã do forrozeiro — mesmo desempregado — fez uma transferência via Pix de R$ 0,46. "Estou sem trabalho, moro com familiares, uso um celular emprestado e hoje tinha na minha conta era apenas R$ 0,46, mas fiz o Pix, pois o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada".

Cantor afirma que renda caiu desde que saiu de banda, além de ter sofrido com a pandemia

Legenda: Na pandemia, Andrezinho de Ouro chegou a ser internado por conta de fortes sintomas Foto: Reprodução/Instagram

Em vídeo no Instagram, antes de ser preso, Andrezinho relatou que ganhava um bom salário quando atuava pela antiga banda, mas que na carreira solo a situação mudou. Na postagem, o forrozeiro comentou ainda o impacto do coronavírus na carreira. "Eu passei dois anos sem trabalho. Vários outros problemas. Deu uma baixa na minha condição".

Atualmente, Andrezinho cobra de R$ 400 a R$ 600 por pockets shows em bares e restaurantes, segundo a atual esposa do cantor.

Em postagem nos stories do Instagram, Andrezinho declarou que, com a detenção de sexta-feira, ele já foi preso quatro vezes por questões da cobrança de pensão. A atual companheira do cantor disse que um advogado já vem acompanhando o caso.