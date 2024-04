Anderson Leonardo precisa de doação de sangue, diz panderista do Molejo

Após Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, apresentar piora e retornar para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro, o músico Claumirzinho Gomes revelou novos detalhes sobre o estado de saúde do amigo. Na noite dessa terça-feira (23), o artista publicou um vídeo, em seu Instagram, e acrescentou que o amigo está precisando de doação de sangue.

"Estou aqui para agradecer, porque o importante da vida é ser grato, a todos aqueles que fizeram toda essa comoção em relação à doação de sangue em nome do Anderson Leonardo. Foi um sucesso. Todo mundo postou, repostou, os amigos artistas, o fã-clube, todo povo. Foi muito bom. Ainda está sendo porque você ainda pode doar", disse.

Veja vídeo

Em seguida, o pandeirista pediu orações para o líder do grupo Molejo, que luta contra um câncer raro: "Ontem, o Anderson teve que ser removido para a UTI para ter um tratamento mais eficaz, para ser monitorado e controlar algumas coisas que estão acontecendo com ele. Então a gente precisa de oração e pensamento positivo de vocês para esse momento delicado. Ainda não acabou".

A assessoria do músico informou que o retorno do vocalista para a UTI aconteceu, na segunda-feira (22), por conta de uma queda de pressão arterial. Aos 51 anos, Anderson Leonardo luta contra um câncer inguinal, diagnosticado em 2022.