Anderson Leonardo, do Molejo, continua com quadro de insuficiência renal, diz boletim médico

Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo Molejo, apresentou um quadro de insuficiência renal e segue internado em tratamento no Hospital da Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada em boletim médico nesta segunda-feira (15).

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se no quarto. O paciente está acordado, respirando sem a ajuda de aparelhos e segue tratando o quadro de insuficiência renal", diz o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade.

Estado de saúde

Em outubro de 2022, o líder do Molejo relatou que foi diagnosticado com câncer na região inguinal e, em janeiro de 2023, contou estar curado. Em maio daquele ano, o artista foi diagnosticado novamente com a doença e, desde então, está em tratamento. A região inguinal fica na virilha, no encontro do final da barriga com o início da coxa.

No dia 27 de fevereiro de 2024, Anderson foi internado, ocasião em que passou por imunoterapia e recebeu medicação para dores. Em 13 de março, ele passou por um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor.

No dia 19 do mesmo mês, recebeu alta médica após 21 dias internado. Depois de deixar o local, o famoso gravou em estúdio e apareceu feliz em vídeos nas redes sociais. Porém, em 24 de março, cinco dias após a alta médica, ele foi levado novamente ao hospital.

No dia 8 de abril, Anderson precisou ser transferido para a UTI com quadro de insuficiência renal, tendo voltado para o quarto na última quarta-feira (10).