Ana Castela relata dores na costela após acidente no mar

Ana Castela usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para tranquilizar os fãs sobre um acidente que sofreu no fim de janeiro.

A cantora contou que ainda sente dores na costela, mas garantiu que mantém a rotina normalmente. Em um vídeo publicado nos Stories, ela mostrou um adesivo terapêutico aplicado na região do machucado.

“A costela não vai me parar”, escreveu a boiadeira ao exibir o curativo e reforçar que segue ativa, mesmo com o desconforto causado pela lesão.

Acidente na praia

O acidente aconteceu no dia 22 de janeiro, durante um passeio de banana boat em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na ocasião, Ana caiu no mar, bateu o tórax e acabou sofrendo uma fratura leve em uma das costelas.

Logo após o episódio, a cantora relatou o susto aos seguidores e descreveu a intensidade da dor sentida após a queda. “Eu não estou respirando de tanta dor na costela. Tomei injeção até na bunda”.

Novela

De acordo com informações do jornal O Globo, Ana está no Rio de Janeiro para gravar sequências da novela “Coração Acelerado”. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a produção é ambientada em Goiás e explora o universo da música sertaneja.

Além da Boiadeira, a trama contará com participações de artistas como Paula Fernandes, Naiara Azevedo, Maiara e Maraisa. A cantora Lauana Prado e a dupla Chitãozinho & Xororó também estão cotados pela direção para integrar o elenco em algumas cenas.