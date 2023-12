Ana Castela é processada por plágio na música 'Solteiro Forçado'; compare as duas canções

Ana Castela, de 20 anos, está sendo processada por plágio pelo músico Luan Kastelan. Ele alega que a cantora copiou sua canção “Lado direito da cama”, na canção "Solteiro Forçado".

O sertanejo pede R$ 200 mil em indenização por direitos autorais, danos morais e materiais, e solicita ainda direitos sobre os lucros da música da artista, além de uma retratação pública dela.

"As partituras das músicas foram comparadas e vimos semelhanças. As letras são completamente diferentes, mas a linha melódica é semelhante. A música do Luan foi registrada em dezembro de 2019", disse o advogado de defesa Luan Kastelan, Ricardo Bockorny.

Compare as duas canções:

Veja também

Composição em grupo

Os direitos da música "Solteiro Forçado", de Ana Castela, estão no nome de sete pessoas, incluindo a "boiadeira". Todos os compositores estão sendo processados, segundo informou o G1.

O hit de Ana Castela foi lançado em 7 de julho deste ano, e acumula 162 milhões de visualizações no YouTube e mais 146 milhões no Spotify. A música de Luan tem apenas 128 mil e 64 mil, respectivamente.

Leia abaixo, na íntegra, a nota dos advogados de Luan Kastellan:

"Os advogados que subscrevem a presente nota de esclarecimento foram procurados pela assessoria do artista Luan Castelan, sob alegação de plágio da composição 'lado direito da cama'. O artista foi surpreendido com a divulgação da música 'solteiro forçado' nas plataformas de músicas e vídeos, sendo interpretada pelos réus, por não atribuírem os devidos créditos e autorização pela utilização da obra intelectual o que culminou no ajuizamento da ação para reivindicação dos direitos autorais. Por fim, no curso processual restará devidamente provada as razões autorais".