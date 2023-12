Junior Vianna permanece hospitalizado e agenda de shows da semana é cancelada

O cantor Junior Vianna permanece internado em Fortaleza nesta quarta-feira (13), após se sentir mal e dar entrada em um hospital no último sábado (9). Em comunicado, a equipe do artista divulgou o cancelamento de agenda dos shows desta semana.

O forrozeiro faria seis apresentações em cidades do Ceará e do Piauí:

Terça-feira (12) em Jijoca de Jericoacoara (CE) e Timonha (CE);

Quinta-feira (14) em Porto Alegre (PI);

Sexta-feira (15) em Nossa Senhora dos Remédios (PI);

Sábado (16) em Horizonte (CE);

Domingo (17) Altaneira (CE).

Ainda segundo a nota, o cantor está em "recuperação sob acompanhamento médico". O comunicado da equipe não indica, porém, sobre o que motivou a internação.

Gravação de DVD cancelada

Segundo apuração do colunista João Lima Neto, Junior Vianna teve febre e uma grande fraqueza no corpo na tarde do sábado (9).

Ele teve de cancelar a gravação de um DVD com diversas atrações, que aconteceria no município de Iracema, no Interior do Ceará.