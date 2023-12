Dia Nacional do Forró: teste seus conhecimentos sobre Luiz Gonzaga

O Dia Nacional do Forró é comemorado pelos fãs do gênero musical nesta quarta-feira (13). A data foi criada em 2005 para homenagear o maior símbolo artístico do gênero musical, o pernambucano Luiz Gonzaga. O ritmo alcançou patamar de Patrimônio Cultural do Brasil em 2021, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O Diário do Nordeste quer saber o quanto você conhece de Luiz Gonzaga. Preparamos um quiz com 10 perguntas sobre a vida e a obra do Rei do Baião.

Luiz Gonzaga, o Rei do Baião

Nascido na cidade pernambucana de Exu, em 13 de dezembro de 1912, Luiz Gonzaga foi o primeiro responsável pela propagação dos ritmos nordestinos que compõem o forró, entre eles o xote, o xaxado, o baião, o chamego, a quadrilha, o arrasta-pé e o pé-de-serra.

O Rei do Baião morreu no Recife, em 1989, aos 77 anos, depois de 50 anos de carreira e mais de 70 discos gravados. No entanto, o legado dele e a popularidade do forró no País inteiro são eternos.