Alexandre Pires anuncia turnê com banda Só Pra Contrariar para 2024; veja como comprar ingresso

Intérprete de grandes sucessos dos anos 1990 e 2000, como as músicas "Essa Tal Liberdade" e "Depois do Prazer", a banda Só Pra Contrariar reúne a formação original para realizar uma turnê em 2024. A novidade foi anunciada nessa quarta-feira (14), pelo cantor Alexandre Pires, antigo vocalista do grupo.

A informação foi revelada durante o programa Som Brasil, da TV Globo, que nesta semana homenageou o artista.

Intitulada “SPC Acústico 2 - O Último Encontro”, a série de shows deve marcar a despedida de Alexandre do grupo, conforme o portal G1. A última vez que a banda se reuniu foi há 10 anos.

São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Lisboa e Porto, são os primeiros locais com apresentações confirmadas. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (15), a partir das 20h, através do site oficial.

Alexandre Pires Cantor "Estava com muita saudade desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito, e acredito que o Brasil também", disse ao Gshow.

Além de Alexandre, a formação original da banda conta com o irmão dele, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

Legenda: Alexandre Pires, o irmão dele Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó integram a formação original do grupo Foto: divulgação

Confira datas confirmadas da turnê do SPC