'A vida é dela', diz Zezé di Camargo sobre possível retorno de Wanessa e Dado Dolabella

O cantor Zezé di Camargo comentou brevemente sobre os rumores do retorno do relacionamento da filha, Wanessa Camargo, com o ex Dado Dolabella. Durante o casamento do sobrinho Nathan Camargo com Izabella Santos, ele disse que "prefere não opinar".

"Se voltou, se não voltou, não sei. A vida é dela", afirmou Zezé em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, na segunda-feira (6).

Os boatos da volta dos ex-namorados já foram desmentidos, inclusive, por Wanessa. As especulações começaram após a cantora anunciar a separação de Marcos Buaiz após 17 nos de casamento, no começo do mês passado.

“Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei: o externo vai aumentar e o furacão vai estar lá. Eu estou aqui no meio, firme, forte e segura, cuidando do que realmente importa", disse Wanessa em entrevista à Revista Caras, em meio aos boatos.

Paixão antiga

Wanessa e Dado começaram a namorar no início dos anos 2000, após participarem da gravação do clipe 'O Amor Não Deixa'. O relacionamento logo ganhou aprovação do público e os dois estamparam as capas de diversas revistas na época.

No entanto, o pai da artista, o cantor Zezé Di Camargo não aprovava o relacionamento e fez questão de tornar essa informação pública.

Devido ao interesse nos dois, o assédio dos paparazzis acabou rendendo flagras do casal em momentos de briga. Por diversas vezes, Wanessa foi registrada chorando próximo ao companheiro. O primeiro término do relacionamento dos dois aconteceu em 2002, mas em setembro de 2003 eles reataram. Em fevereiro de 2004, eles novamente romperam.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit