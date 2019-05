Trabalhadores são assaltados dentro de ônibus a caminho do emprego em Meruoca, no norte do Ceará

Um grupo de 35 funcionários foi assaltado dentro do ônibus de uma empresa quando estavam a caminho do trabalho em Meruoca, na Região Norte do Ceará. De acordo com a Polícia Civil, antes de entrarem no veículo, três homens armados abordaram um casal que estava esperando o transporte e roubaram a motocicleta deles. O assalto aconteceu por volta das 5h desta sexta-feira (17).

Segundo uma testemunha, um dos suspeitos pediu a aliança do motorista dizendo que precisava dela porque ia casar.

Após abordar o casal, dois dos criminosos entraram no ônibus e levaram dinheiro e pertences dos passageiros. As vítimas são funcionários de uma indústria de calçados em Sobral, para onde estavam indo. Durante toda a ação, o terceiro suspeito ficou com o casal do lado de fora.

Chave foi jogada fora

"Eles fizeram um arrastão. Ficaram pedindo tudo. Até a aliança do motorista, porque um dele disse que ia casar e precisava da aliança. Tudo que eles viam, eles estavam levando. Levaram até a chave do motorista do ônibus" disse a ajudante de produção, Flaviana Amorim, que estava com o marido esperando o transporte.

Ainda de acordo com Flaviana, os homens disseram a ela e o marido que colocassem as mãos na cabeça. Os suspeitos ameaçaram uma passageira que se recusou a entregar a bolsa que levava e chorava muito, segundo a testemunha.

A chave do veículo foi jogada pelos assaltantes, mas encontrada depois pelo motorista. Ele, e o casal que teve a moto roubada foram à Delegacia Regional de Sobral registrar Boletim de Ocorrência.